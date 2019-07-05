Arslan: 'Hak-İş üyelerimizin razı olmadığı hiç bir TİS'i bugüne kadar imzalamamıştır' - ANKARA
Arslan: "Hak - İş üyelerimizin razı olmadığı hiç bir TİS'i bugüne kadar imzalamamıştır" - ANKARA - Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaretinin ardından basın açıklamasında bulundu.
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