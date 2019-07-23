Anzer Balı sağıma hazırlanıyor

-Anzerden görüntü

-Arılardan görüntü

-Kovanın içinden görüntü

-Bal yapan arılar

-Kovana girip çıkan arılar

-Röp.



( RİZE - ÖZEL) RİZE



- Rize'nin İkizdere ilçesinin 3 bin rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen ve birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle ilaç gözüyle bakılan Anzer Balı'nda sağıma hazırlanılıyor. Gelecek hafta sağımı gerçekleştirilmesi düşünen Anzer Balı geçtiğimiz yıl 940 liradan satılırken, bu yıl ise bin TL’den satılacak. Bal sağımının ardından Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi’ne gönderilecek olan ballar için rapor beklenecek. Anzer’deki endemik bitki türlerinden olduğuna kanaat getirilen ballar ise kooperatif tarafından kavanozlara konulacak ve mühürlenecek. Geçtiğimiz yıl ortalama 3 bin 500 kilogram civarında üretilen Anzer Balı’nda bu yılda rekoltenin aynı düzeyde olması bekleniyor. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, Haziran ayının ilk haftasından Ağustos ayına kadar bölgede bal üretimi yapıldığını hatırlattı. Deniz “Haziran’ın ilk haftası ile Ağustos’un ilk haftası arasında yaylamızda bal üretimi devam ediyor. Hava şartları bu dönem de iyiydi. Yine rekoltenin yüksek olacağı kanaatindeyiz. 1 haftadır havaların bozuk olması sağımı erkene çekebiliyor. Havalar böyle kötü gitmeye devam ederse 2019 yılı bal sağımına en kısa zamanda başlayacağız. Köyümüzün en başından başlayarak dağların başlangıç noktasına kadar kovanlarımız var. Bölge bölge sağım yapmaya başlayacağız” dedi.

Geçen yılın rekoltesi ile bu yılın rekoltesinin aynı olmasını beklediklerini dile getiren Deniz “Geçtiğimiz yıl köyümüzde ortalama 3,5 ton bal üretimi oldu. Sezon şuan da normal seyrinde devam ediyor. İnşallah havalar sıcak devam ederse sağım işlemi Ağustos ayının 10’una kadar tamamlanacak. Hava şartları sağımı etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bizim bulunduğumuz kısımda sağım işlemi tam anlamıyla başlamış değil ama aşağı kısımlarda sağım işlemi başladı.

Ağustos’un ilk haftası sağım yaylamızda yapılıyor. Ama bazı bölgelerinde 20’sine kadar bal üretim işimi devam ediyor” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl kilosu 940 liradan satılan Anzer Balı’nın bu yıl kilosu bin liradan satılacağını ve 1 kilogramlık, yarım kiloluk ve 250 gramlık kavanozlar ile satılacağını sözlerine ekleyen Deniz “Geçtiğimiz yıl ki fiyatımız kilogramı 940 lira idi. Bu yıl enflasyonu da baz alarak geçtiğimiz sezon 940 lira olan Anzer Balı’nın bu yıl ki fiyatı bin TL olacak. Bal olarak üç kısım ambalajımız var. 1 kilogram, yarım kilogram ve 250 gram” diye konuştu.

Son olarak Anzer Yaylası'nda eskiye nazaran kovan sayısının arttığının altını çizen Deniz “Önceki yıllara bakıldığında son yıllarda Anzer Balı üretimi, kovan sayısı arttı. Daha önceki yıllarda köy merkezimizde ortalama 500 kovan vardı. Eskiden köylümüz hayvancılıkla da uğraşıyordu ama şuanda Anzer Balı üretimi yapıyor. O nedenle şimdi köyümüzde 3 bin 500’e yakın bir kovan bulunmakta. Yaylamızda her kovandan da Anzer Balı alınmıyor. Rakım olarak 3 binin üzerinde bir yayla. Hava şartları da bal rekoltesini belirleyen unsurlardan bir tanesi. O nedenle yeni sezonda da 3-3,5 ton bir Anzer Balı beklemekteyiz” şeklinde konuştu.



