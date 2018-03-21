Antalya turizminde nevruz bereketi

- Otelde hazırlanan nevruz sofrasından detaylar - Kentte alışveriş yapan İranlı turistlerden detaylar - Tahran'dan Antalya 'ya tatile gelen Zehra Nasiri ile röportaj - Tahran'dan gelen müzisyen Sayit Cavit ile röportaj - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kızıldağ ile röportaj - Nevruzu bayram olarak kutlayan ve 12 günlük resmi tatile giren İranlılar, Antalya turizmine hareketlilik getirdi - AKTOB Başkanı Yağcı: - "Bu yıl da yaklaşık 40 bin civarında İranlı turist bekliyoruz. Uçuş izinleri konusunda sıkıntı yaşıyoruz, eğer bu problem çözülürse bu sayının çok daha üstüne çıkarız" - POYD Yönetim Kurulu Üyesi Kızıldağ: - " Antalya 'daki alışveriş imkanı, iklim, yeme içme, rahatlık, otel konforu, kültür, misafirperverlik... Gerçekten çok önem veriyoruz. Antalya 'da buldukları imkanları dünyanın hiçbir yerinde bulamazlar" - Tahranlı Zehra Nasiri: - "10 yıldır Antalya 'ya geliyorum. İzmir, İstanbul ve Ankara'ya da gittim. Allah gerçekten Türkiye'yi cennet gibi yaratmış, çok güzel bir ülke"ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Farsça'da "yılın ilk günü" anlamına gelen "nevruz"u bayram olarak kutlayan ve 12 günlük resmi tatile giren İranlılar, Antalya turizmine hareketlilik getirdi.Çoğu çocuklu ailelerden oluşan İranlı turistler, Antalya 'da tatilin yanı sıra bol bol alışveriş yapıyor. İranlı turistleri ağırlayan oteller de nevruz dolayısıyla özel hazırlık yapıyor. Otellerdeki yemek menüleri, eğlence ve etkinliklerin neredeyse tamamı İranlı turistlerin beğenilerine hitap edecek şekilde hazırlanıyor.Etkinlikler çerçevesinde İran'dan sanatçılar getirilen kentte, alışveriş merkezleri de İranlı turistler için özel alışveriş festivalleri, indirim günleri düzenliyor.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, yaz sezonu öncesi İranlı turistlerin yaklaşık 3 hafta süreyle kente canlılık getirdiğini söyledi.
Geçen yıl nevruz döneminde Antalya 'ya yaklaşık 40 bin turist geldiğini ifade eden Yağcı, "Bu yıl da yaklaşık 40 bin civarında İranlı turist bekliyoruz. Uçuş izinleri konusunda sıkıntı yaşıyoruz, eğer bu problem çözülürse bu sayının çok daha üstüne çıkarız." dedi. - "Nevruz dönemi sezona hazırlık"Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kızıldağ da otellerin yeni sezona nevruz tatili ile başladıklarını belirtti. Nevruz tatilinin yeni başladığını, önümüzdeki günlerde turist sayısının daha da artacağını dile getiren Kızıldağ, "Nisan ayında yaz sezonunun başladığını varsayarsak biz tesislerimizi, restoranlarımızı, plajlarımızı biraz daha erken hazırlıyoruz. Nevruz dönemi bizim açımızdan sezona iyi bir hazırlık süreci oluyor." diye konuştu. İran'da Nevruz Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bölgede İranlı misafirlerin yoğunlaştığını ifade eden Kızıldağ, oradaki ekonomik sorunlar ve ülkeye uygulanan ambargonun sıkılaştırılması nedeniyle bu yıl turistlerin biraz azalmasını beklediklerini söyledi.
Kızıldağ, "Geçen yıl Antalya 'ya nevruz döneminde yaklaşık 40 bin İranlı misafir gelmişti. Bu yıl bu sayıya ulaşamayacağımızı düşünüyorum." dedi. İranlı misafirlerini memnun edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Kızıldağ, " Antalya 'daki alışveriş imkanı, iklim, yeme içme, rahatlık, otel konforu, kültür, misafirperverlik... Gerçekten çok önem veriyoruz. Antalya 'da buldukları imkanları dünyanın hiçbir yerinde bulamazlar. Nevruz, sezonun ilk incisi olduğu için hepimiz göz bebeğimiz gibi bakıyoruz İranlı turistlere." ifadelerini kullandı. - 10 yıldır Antalya 'ya geliyorNevruz tatili için Tahran'dan kente gelen Zehra Nasiri de "10 yıldır Antalya 'ya geliyorum. İzmir, İstanbul ve Ankara'ya da gittim. Allah gerçekten Türkiye'yi cennet gibi yaratmış, çok güzel bir ülke." dedi. Antalya 'ya öncelikle tatil için geldiklerini, fırsat buldukça alışverişe de gittiklerini söyleyen Nasiri, "Dinleniyoruz, fakat bayanlar için alışveriş de önemli. Fırsat buldukça alışveriş merkezlerine gidip alışveriş yapıyoruz." diye konuştu. Nevruz'un 20 Mart'ta başladığını, saat 19.15'te de yeni yıla girdiklerini belirten Nasiri, şunları kaydetti:"O saat gelmeden sofralarımız hazır olur. Soframızda Farsça "s" harfi ile başlayan gıdalar bulunuyor. Sofrada bulunan yeşil mercimek çimi yaşamı (yaşam vurgusu için), insanın ilk gıdalarından biri buğday güçlü olmayı, iğde akıllı davranmayı, baklava damağınızın her zaman tatlı olmasını, sirke arınmayı, balık hayatın berrak olarak devam etmesini simgeler."Tahranlı Sayit Cavit de Antalya 'ya müzik grubundaki arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini ifade ederek, "Nevruz dönemi hem tatil yapmak hem de İranlıları eğlendirmek için geldik. İlk kez geliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, Antalya çok güzel bir şehir." dedi.