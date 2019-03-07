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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Albayrak: 'Önümüzdeki dönemde de yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarında derinlik kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz' - İSTANBUL

Albayrak: 'Önümüzdeki dönemde de yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarında derinlik kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz' - İSTANBUL

Albayrak: "Önümüzdeki dönemde de yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarında derinlik kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz" - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB)'nin düzenlediği İstanbul Finans Merkezi Konferansı'nda konuştu.

Salar Yurt Dışı Yatırımcı Piyasalar Nitelik 

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