Albayrak: 'Önümüzdeki dönemde de yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarında derinlik kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz' - İSTANBUL
Albayrak: "Önümüzdeki dönemde de yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarında derinlik kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz" - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB)'nin düzenlediği İstanbul Finans Merkezi Konferansı'nda konuştu.
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