Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alaplı OSB'de ilk fabrika temeli atıldı

Alaplı OSB'de ilk fabrika temeli atıldı

temel atma töreni

Fabrika Temel Atma Töreni Yatırımcı Kurban Kesimi Allah 

-açıklama

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı İlçesine kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrika temeli atılmaya başlandı. Zonguldak Alaplı'da kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrika temeli atılmaya başlandı. bundan sonra süreç içinde sanayide sağlanan imkanlarla yeni fabrikalar açılması bekleniyor. Alaplı'da 22 yıl önce başlayan ve 457 bin metre kare üzerine kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika temelleri atılmaya başlandı. 457 bin metre üzerinde kurulan sanayi bölgesinin fiziki altyapısı tamamlandıktan sonra iş adamlarının dikkatini çekti. Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan ilk fabrikayı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Hem Alaplı'ya i hem de bütün Türkiye'deki yatırımcılara seslenen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Alaplı için bu mutlu bir an OSB projesi,çok uzun bir projede mutlu sona yaklaşmış bulunmaktayız.ilk fabrikamızı arkadaşlarımızın gerçekleştireceği fabrikanın temelini atacağız.bilindiği üzeri üretim sanayi olmadan olmuyor ve ne yarsanız yapın diğer argümanlar bundan sonra geliyor.umarım bu fabrikanın arkasından diğer tesislerinde tetikler ,arkadaşımız tebrik ediyorum" diye ifade etti.
Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak ise şunları ifade etti: " Burada Valimizin kurban kesiminde bulunması için rica ettiler ve Valimiz bu daveti kırmayarak buraya geldiler.kendilerine çok teşekkür ediyorum. bundan sonraki süreçte atılacak temelleri daha büyük bir organizasyon şeklinde yapacağız.bu süreçte emeği geçen Milletvekillerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.bu fabrikamızın kısa zamanda bitirilerek hizmete açılmasını temenni eder, inşallah diğer fabrikalarımızın da kısa zamanda temellerini atarız” dedi.
Kırtasiye ürünü üzerinde ise Alaplı OSB'de yatırım yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade Fabrika sahibi Mesut Atalay,"Alaplı OSB'de emeği tesisin temelini atıyoruz.hem de burada yerli ve milli kırtasiye ürünleri üreteceğiz.Kırtasiyede silgi defter, tuval ve yapıştırıcı gibi ürünleri burada üreteceğiz.6500 metre kare bir alanımız var şu anda.bunun 1000 metre kare alanı kapatacağız.umarım kasım ayında faaliyete başlayacağız. önümüzdeki yıllarda parça parça ürünümüzü zenginleştireceğiz. burada ihracat yapmaya potansiyel olan ürünler üreteceğiz" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından fabrikanın temel atma töreni kurban kesimi ve dualar eşliğinde yapıldı. daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş , Alaplı kaymakam Emirhan Arıkan ve misafirler ile birlikte fabrikanın temelini birlikte attılar. (EY-OA-
İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı