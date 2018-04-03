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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Akkuyu NGS'nin temeli atıldı - MERSİN

Akkuyu NGS'nin temeli atıldı - MERSİN

- Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni - NGS Akkuyu inşaat sahasının havadan görüntüleriAkkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma törenine video konferansla katıldı - Ülkede kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkı verecek Akkuyu NGS, işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacakANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mersin 'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Putin, video konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni'ne katıldı.
İki liderin konuşmalarının ardından Erdoğan, tören alanındaki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan butona basmasını istedi. Elvan'ın butona basmasıyla Türkiye ve Rusya hükümetleri arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilecek Mersin 'deki Akkuyu NGS projesinin temeli atıldı.Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ile Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.Rus heyetinden de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere birçok bakan ve enerji sektöründen temsilciler hazır bulundu. - Türkiye'deki elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacakAkkuyu NGS, bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak ve toplamda 4 bin 800 megavatlık kurulu güce sahip olacak.Ülkede kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkı verecek Akkuyu NGS, işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak.Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.Halen, dünya genelinde 31 ülkede 450 nükleer santral işletme halindeyken 55 nükleer santral inşa halinde bulunuyor.

Nükleer Santral Resmi Karşılama 2010 Yılı Temel Atma Töreni Hükümet 

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