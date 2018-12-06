Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Akçakoca'dan Uzak Doğu'ya salyangoz ihracatı - DÜZCE

Akçakoca'dan Uzak Doğu'ya salyangoz ihracatı - DÜZCE

- Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ile röp - Tekneden detaylarAkçakoca'dan Uzak Doğu'ya salyangoz ihracatı - Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçıların avladığı salyangozlar, Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Salyangoz, Türkiye'de işlenip Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelere ihraç ediliyor"DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçıların avladığı salyangozlar, Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.Teknelerle denize açılan balıkçılar, avladıkları salyangozlarla limana dönüyor.Salyangozlar daha sonra Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelere gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor. - "Salyangoz balıkçılar için ek gelir kaynağı"Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı balıkçıların salyangoz avcılığı yaptığını söyledi.

Karakaş, balıkçıların ek gelir kaynaklarından birinin de salyangoz avcılığı olduğunu dile getirerek, "Son zamanlarda balık avcılığı azaldığı için bazı balıkçılar salyangoz avcılığına yöneldi. Salyangoz avcılığı serbest. Çok fazla olmasa da günlerini kurtaracak kadar salyangoz avcılığı yapılıyor." dedi.
Bölgeden çıkan salyangozların Uzak Doğu ülkelerine gönderildiğini aktaran Karakaş, "Salyangoz Türkiye'de işlenip Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelere ihraç ediliyor. Balıkçıların daha çok yaz aylarında avladığı salyangoz kışın da geçim kaynağı oluyor. Kar yağana kadar, ocak ayının ortalarına kadar bu avcılık yapılıyor." diye konuştu.

Muhabir Salyangoz Yağan Avcılık 

İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Türk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını SarsacakTürk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını Sarsacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı