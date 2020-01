-detay



( BURSA ) AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu: "Bursa'nın Ankara'da çok iyi lobisi var"- AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu:- "Bursa'nın Ankara'da çok iyi bir lobisi var. Bursa'nın otomobilinin tadını çıkarın. Çocuklarımızın güçlü gelecek inşa etmesi açısından hep birlikte çalışacağız. Bursa'nın yatırım konusunda sıkıntısı olmayacak. Hep birlikte başaracağız"- AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala:- "Yerli otomobil Bursa'nın bir çok alanda ivmesini 2-3 kat arttıracak bir yatırımdır. BURSA



- AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yerli elektrikli otomobilin sadece Bursa'da değil Türkiye'de heyecan dalgası oluşturduğunu belirterek, "Bursa bugüne kadar 50 milyar lira yatırım almış. Bursa'yı nasıl büyütüp güçlü hale getireceğimizi düşünüyoruz. Bursa'nın Ankara'da çok iyi bir lobisi var. Bursa'nın yatırım konusunda sıkıntısı olmayacak. Bursalılar yerli otomobilin tadını çıkarsınlar. Gittiğimiz her yerde tebrik alıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olamaz" dedi.

Bursa Milletvekili Efkan Ala da, yerli otomobilin Bursa'nın bir çok alanda ivmesini 2-3 kat arttıracağını, Bursa'nın ekonomisinin lokomotifine yeni bir lokomotif eklendiğini söyledi.



AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın 2019 yatırımları ile ilgili basın toplantısına Ak Parti Bursa Milletvekilleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.

Soruları cevaplandıran AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Uludağ ile ilgili son günlerde yoğun çalışma içinde olduklarını ifade ederek, "Turizmciler, bakan ve Tarım Orman Bakanımız ile görüştük. Çalışmayı sürdürüyoruz. Teknokrat düzeyinde sürdürüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı da devrede. Enerji Bakanlığı'nı yakından ilgilendiren enerji piyasasanın içinde olduğu imar barışından kaynaklanan haklarla ilgili görüşüyoruz. Dağ yolu projesinde hassasiyetle duruyoruz. Bütçe görüşmelerinde takibimiz de olmuştu. Zamanda sapma söz konusu değil. Tünel günde 8 metre mesafeyle gece gündüz devam ediyor" dedi.

Yerli otomobilin Bursa'da heyecan dalgası oluşturduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin tüm şehirleri bu otomobili elde etmek için beklenti içinde oldular. Yerli otomobil, siyasetçisi, sanayi odası, sivil toplum örgütleri, basını hepimizin hak edilmiş yatırımıdır. Tadını çıkaralım. Müthiş bir şey. Buna 1950'li yıllardan itibaren başlayıp torna atelyölerinde gözlükleriyle çalışan kalıpçıların, sıcak kazanlarda kauçuk karıştıranların emeği olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız bunu Bursa'ya vermiştir. 22 milyar liralık yatırımdır ama önümüzdeki süreçte otomotiv yan sanayi ve kalıpçıların yeni dönemi başlıyor. Elektrikli konsepte uygun dönem başlıyor. Bu bakımdan önümüzdeki süreci çok çok iyi planlamamız gerekiyor. İstanbul Bursa İzmir otoyoluyla Osmangazi Köprüsü ile İstanbul ile Bursa bahçe komşusu gibi olduk. Buna yönelik planlamaları da yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya dönük bakış açısı müspettir. Bizim de beklentilerimizi karşılayan bir tavrı ortada vardır. Hep birlikte çalışarak Bursa'yı nasıl büyütüp güçlü hale getirebiliriz, her yönüyle bunun çabası içinde olmamız gerekiyor. Bu duruma bakacağız. Bursa 50 milyar liralık yatırım almış" dedi.

Bursa'nın Ankara'da lobisi olmadığı eleştirilerine de karşı çıkan Çavuşoğlu, "Bursa'nın Ankara'da çok iyi lobisi var. Ben karşı görüşlere katılmıyorum. Mutlaka eksikler, geciken hususlar var. Bu da doğru. Takdir ederseniz Türkiyie'nin gündemi sadece Bursa değil. Çok önemli sinerjimiz var. Milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanları, sanayicisi, turizmi, basın sivil toplum kuruluşlarını da katmak istiyoruz. Biz de kalıcı değiliz. Geçtiğimiz yerden sonra çocuklarımızın güçlü gelecek inşa etmesi açısından hep birlikte çalışacağız. Bursa'nın yatırım konusunda sıkıntısı olmayacak. Hep birlikte başaracağız. Bursa'nın otomobilinin tadını çıkarın. Gittiğimiz her yerde tebrik alıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bu otomotiv meselesinde 2020de başlayıp 2040lara kadar gidecek bir teknoloji var. Otomobille başlayan yüksek katma değerli ürün imalatı diğer ürünler için de geçerli olacak" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da, Bursa'da otomotivin lokomotif sektör olduğunu hatırlatarak, "15 milyar dolarlık ihracatın lokomotifi otomotiv sektörü. Yerli otomobilin Bursa'Da yapılma kararı lokomotife bir vagon eklemek değildir. Bursa'nın ekonomisinin lokomotifine bir lokomotif daha gelmiştir. Bütününün önüne konulmuştur. Önemli bir yatırım kararıdır. Herhangi bir yatırım değildir. Bursa'nın bir çok alanda ivmesini iki üç katına çıkaracak bir yatırım kararıdır" şeklinde konuştu.





