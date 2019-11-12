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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Ahlat Ziraat Odası Başkanı Demirden: 'Tohumluk patates üretiminin yüzde 17'si Ahlat'tan karşılanıyor' - BİTLİS

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Demirden: 'Tohumluk patates üretiminin yüzde 17'si Ahlat'tan karşılanıyor' - BİTLİS

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Demirden: "Tohumluk patates üretiminin yüzde 17'si Ahlat'tan karşılanıyor" - BİTLİS - Tohumluk patates deposunda işçilerin çalışması - Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden'in konuşması - Çiftçi Mahmut Demir'in konuşması"Tohumluk patates üretiminin yüzde 17'si Ahlat'tan karşılanıyor"BİTLİS (AA) - Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, Türkiye'nin tohumluk patates ihtiyacının yüzde 17'sinin Bitlis 'in Ahlat ilçesinde üretilen sertifikalı tohumlarla karşılandığını belirtti.
Tohumluk patates depolarını inceleyen Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Ahlat'ta tohumluk patates üretimi yapılan 7 bin 500 dekardan yaklaşık 50 bin ton ürün beklediklerini söyledi.

İlçenin, Türkiye'de tohumluk patates üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Demirden, şöyle konuşu."Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tohumluk patates sadece Ahlat'ta yetiştiriliyor. Tohum aldığımız yerlere artık tohum veriyoruz. Çok kaliteli ve güzel tohum yetiştiriyoruz. Yemeklik, cipslik ve sanayi türündeki tüm patates tohumlarını burada yetiştiriyoruz. Birkaç yıldır Azerbaycan, Suriye, İrak ve Türkmenistan gibi ülkelerin de tohumluk ihtiyacını karşılıyoruz. Ahlat'ta yaklaşık 20 çiftçimiz sertifikalı tohumluk patates üretiyor."Patates tohumu üreticilerinden Mahmut Demir ise tohumluk üretiminden ve satışından memnun olduklarını ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 8 yıldır sertifikalı tohum ürettiklerini kaydeden Demir, şunları söyledi:"Tohumlarımız yurt içinde hemen hemen tüm bölgelere ulaşıyor. Müşterilerimiz çok memnun. Burada arazimiz temiz ve sıfır toprak kullanıyoruz. Yorgun toprakları kesinlikle kullanmıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde buna müsaade etmiyor. Tohumlarımız Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Suriye, Irak'ın birçok bölgesine gönderiliyor. Ülkemizde üretim geniş olduğu için tohumluk ancak ülkemize ve bazı ülkelere yetiyor."

Gesi 

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