80 milyon lirayı duyan, o bayiye akın etti

-vatandaşların bilet alışı

-Biletlerden detaylar

-Orhan Kostakoğlu röp.

-Havva Kostakoğlu röp.

-Vatandaşlar röp.

-Detaylar



( ANTALYA -ÖZEL)- Milli Piyangonun 2017 yılındaki 61 milyonluk büyük ikramiye biletini satan bayide satışlar yüzde 300 arttı- Umut Gişesi sahibi Orhan Kostakoğlu:- "100 bin liralık bilet satarken, 400 bin liraya kadar yükseldik” ANTALYA



- Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde verilecek 80 milyon lira için geri sayıma başlanırken, Antalya’da büyük ikramiyenin kente çıkacağı yönünde beklentiler yüksek. 2017 yılında 61 milyon liranın isabet ettiği çeyrek biletin satışını gerçekleştiren bayide, satışlar yüzde 300 oranında yükseldi. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık Salı akşamı gerçekleşecek ve büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu 2019 yılbaşı özel çekilişi heyecanı için geri sayım başladı.

Vatandaşlar, büyük hayallerle bayi ve satış noktalarından biletlerini alırken, Antalya’da büyük ikramiyenin yine kente çıkacağı yönünde beklentiler oldukça yüksek. 2017 yılında çeyrek bilete 61 milyon liranın isabet ettiği biletin satışını gerçekleştiren Şarampol Caddesi'ndeki Umut Gişesi'ni işleten Orhan Kostakoğlu ve eşi Havva Kostakoğlu, satışlarda yüzde 300 oranında artış yaşandığını bildirdi. “Bilet satışları 400 bin liraya kadar yükseldi” İkramiye sonrası satışların oldukça arttığını aktaran Orhan Kostakoğlu, “Daha önceki yıllarda 100 bin liralık bilet satarken, 400 bin liraya kadar yükseldik. Yüzde 300’e varan artış yaşadık diyebilirim. Bu sene 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi yine ben vereceğim diye bir his var içimde” dedi.

Bu yıl ki ikramiyenin çeyrek bilete vurması yönünde beklentisi olduğunu dile getiren Havva Kostakoğlu da, bilet alan vatandaşların kendilerine ilginç sözler sarf ettiğini belirterek, “Sizden çıkarsa sizi de görürüz diyenler oluyor. Ben teşekkür edip bir çay ya da kahve ısmarlayın yeter diyorum. Benim hiç kimsenin parasında gözüm yok.” dedi.

Kimisi evlenmek, kimisi de yardım etmek niyetiyle bilet aldı Bilet alarak şanslarını deneyen vatandaşlar da, ikramiyenin kendilerine çıkması halinde yapacaklarını paylaştı. Vatandaşlardan Bahtiyar Doğan, “Şuanda kazandığımla sadece kendimi geçindirebiliyorum. Büyük ikramiye yerine bana 1 milyon ya da 500 bin çıkarsa evlenmek istiyorum. Bileti bunun için çektim. 60 yaşın üstünde hayırlı bir bayan arıyorum. Allah ne verirse hepimize hayırlısını versin” diye konuştu.

Şüpheli Ölümler ve Mağdur Aileler Dernek Başkanı Oktay Can da, 2 bin 600 şehit olan askerler adına 3 bilet aldığını belirterek, “Bir bileti Mersin’den, birini Tunceli’den, diğerini de Antalya’dan aldım. Çıkarsa eğer, ailelere yardım edeceğiz. Dava açamayan ailelere avukatlarının bedellerini ödeyip dava açtıracağız. Bu niyetle aldım, inşallah çıkar.” ifadelerini kullandı.



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