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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
8. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı - MUĞLA

8. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı - MUĞLA

- 8. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açılışı - Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu'nun konuşması - Marmaris Fuarcılık Genel Müdürü Volkan Gülcan'ın konuşması - Fuar alanından detay görüntüler - Fuarda 80 firmanın stantı açıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde 8. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı.Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından Çamköy Kapalı Pazar Yeri'nde organize edilen fuara, Türkiye ve yurt dışından 80 firma katıldı.
Marmaris Fuarcılık Genel Müdürü Volkan Gülcan, ulusal ve uluslararası birçok tohum ve makine grubunun katıldığı fuarın tohum sektöründe Türkiye'nin ikinci büyük fuarı olduğunu söyledi.

Fuara katılan firmaların çok güzel hazırlandığını belirten Gülcan, "Bölgedeki bütün çiftçilerimizin, halde alım satım yapan firmalarımızın fuarımızı ziyaret edip onurlandırmasını bekliyoruz." dedi.
Fuar, 14 Nisan'da sona erecek.

Yurt Dışı Uluslararası 

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