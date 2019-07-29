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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
5 metrekarede üretiyor dünyaya satıyor

5 metrekarede üretiyor dünyaya satıyor

sedeflerden detay

İran Aile Ekonomisi 

-dükkandan detay
-sedef yaparken
-genel detaylar ve röportaj

( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep'te eşine destek amacıyla sedef işlemeciliğine başlayan Nurgül Türkmen, kendi iş yerini açarak, 5 metrekarede ürettiği sedefleri dünyaya satıyor. Eşi sedefçilikle uğraşan Gaziantepli 43 yaşındaki Nurgül Türkmen, eşine destek olmak için İşkur’un açtığı sedefçilik kursuna başladı.
Kursu bitiren Türkmen, kendi işini kurarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de erkek işi denilen mesleği icra ederek kadınlara örnek oluyor. 7 yıldır sedefçilik ile uğraştığını ifade eden Nurgül Türkmen, ”Eşim bu işi yapıyor. Aileden gelen bir meslektir. Ben de eşime destek olmak amacıyla bu mesleği yapmak istedim. İşimiz gayet iyi, çok güzel gidiyor. Çokta memnunum, Bu ürünlerin ise tamamı kendi imalatımız, biz üretiyoruz. Daha çok Osmanlı dönemine ait lale, gül ve o döneme ait motifler ile yola çıkarak ürünler yapıyoruz” dedi.
“5 metrekarede üretip dünyaya satıyor” Sedefleri 5 metrekarelik dükkanında üretip dünyaya sattığını belirten Türkmen, “Ben işimden zevk alıyorum. Bu bir sanat ve işin içine girince daha çok haz duyuyorsunuz. 5 metrekarelik dükkanımda üretiyorum bu sedefleri, işliyorum, motiflerini çiziyorum ve dünyaya ihraç ediyorum. Amerika, Dubai, İran, Irak dünyanın bir çok yerine ürünlerimizi gönderiyoruz” diye konuştu.

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