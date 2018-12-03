4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne doğru (1) - ANKARA
- Termik santralin bacasından yükselen dumanlar - Maden işçilerinin giyinmesi, hazırlanması - Maden işçisinin madene inmesi4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne doğruANKARA (AA) - Madenciler için özel bir gün olan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlamaya hazırlanan Çayırhan Termik Santralini besleyen linyit madenlerinde çalışan madenciler farklı vardiyalarda yeraltı ve yer üstünde çalışmalarını sürdürüyor.Kömürün kalorisine göre yıllık 5,5 - 6 milyon ton yeraltı üretim kapasitesiyle bulunan linyit madenlerinde çalışan madenciler çalışmaya başlamadan önce iş kıyafetlerini giyerek yer altına iniyorlar.Vardiya esnasında yemeklerini yer altında yiyen madenciler çalışmalarını bitirip duş aldıktan sonra temiz kıyafetlerini giyiyor.