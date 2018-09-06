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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
3. Havalimanının LED ekranları Amasya’dan

3. Havalimanının LED ekranları Amasya’dan

Tesisteki üretim aşamalarından görüntüler

Strateji Televizyon Bild Yerli Üretim 3. Havalimanı 

-Yetkililerin tesisi dolaşıp bilgi alması
-Firma yetkilisi ve Valinin açıklaması

( AMASYA ) AMASYA

- Dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı olarak Türkiye'nin adını havacılık tarihine altın harflerle yazdıracak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda kullanılacak LED ekranların üretimi Şehzadeler Şehri Amasya’da bir firmaya ait tesiste yapılıyor. Son dönemde inşa edilen akıllı stadyumların ve çok sayıda televizyon kanalının LED ekranlarının üretimine imza atan firma, ilk fazının 29 Ekim'de açılacağı İstanbul Yeni Havalimanının LED ekranlarının üretimi için toplamda 2 bin 500 metrekareyi bulacak LED ekranların üretimini gerçekleştiriyor. Firma yöneticilerinden Alper Tuğluer, “Dünyanın en büyük projelerinden, Türkiye’nin en büyük projesi olan 3. havalimanının içerisine kendi ürünlerimizi koymak büyük bir gurur kaynağı. Bununla yerli üretimin ne kadar başarışı olabildiğini kanıtlamış olacağız” dedi.
Yerli üretime de büyük önem verdiklerine değinen Tuğluer, şu an yüzde 74 olan yerli üretim oranının sağlanan stratejik ürün desteği tamamlandığında yüzde 90’ın üstüne çıkacağını belirtti.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ve diğer yetkililerle birlikte firmanın üretim tesisini dolaşan Amasya Valisi Dr. Osman Varol da dünya çapında bir eser olan 3. Havalimanı binasının içerisinde Amasya’dan ürünlerin yer almasının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.


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