'2017'de 656 bin ton ambalaj atığı topladık' - MUĞLA
"2017'de 656 bin ton ambalaj atığı topladık" - MUĞLA - Toplantıdan detaylar - Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın konuşması - ÇEVKO Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla'nın konuşması - EGEÇEV Atık A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Urgen'in konuşması - Şişe Cam Holding Çevre Sistemleri A.Ş Genel Müdürü Hüseyin Bekçi'nin konuşması"2017'de 656 bin ton ambalaj atığı topladık" - ÇEVKO Genel Müdürü Atilla: - "2017'de 656 bin ton ambalaj atığı topladık. 4 milyon 717 bin ağacın kesilmesini önledik"MUĞLA (AA) - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla, 2017'de 656 bin ton ambalaj atığı topladıklarını belirterek, "4 milyon 717 bin ağacın kesilmesini önledik." dedi. Muğla 'nın Marmaris ilçesinde belediye ve ÇEVKO öncülüğünde geri kazanım çalışması başlatıldı. Oteller başta olmak üzere kafe, bar ve restoranların atıklarının ekonomiye kazandırılması için eğitimin yanında atık kumbaralar ve ambalaj atıklarının toplanması için araçlar temin edildi.Atilla, Çıldır Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen toplantıda, ambalaj ve cam şişeleri ekonomiye kazandıracaklarını ifade etti. Marmaris'in temiz bir turizm kenti olduğunu aktaran Atilla, katı atıkların yüzde 50'sini oluşturan işletmelerden yüzde 100 geri dönüşüm sağlamak için alt yapının hazır olduğunu dile getirdi.Bu alanda eğitimler verdiklerini anlatan Atilla, atık kumbaraları ve özel nitelikli toplama araçlarıyla hizmet yürütüldüğünü bildirdi.Atilla, Marmaris'in, atık geri kazanımı, doğa ve turizm endüstrisi açısından özel bir önem taşıdığını vurgulayarak, "2017'de 656 bin ton ambalaj atığı topladık. 4 milyon 717 bin ağacın kesilmesini önledik. Türkiye'de ekonomiye düşük maliyetli ham madde olarak kullanılan ambalaj atığını ÇEVKO topladı. 2 milyar 695 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu sağladık. 3 milyon 644 bin metre küp depolama sahası yapımından Türkiye'yi kurtardık. 130 milyon litre fosil yakıtın tasarrufunu elde ettik." diye konuştu. Egeçev Atık A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Urgen ise Marmaris'te geri dönüşümde yeni modelleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Atıkların kendi kaynağında ayrıştırılacağını belirten Urgen, "Kafe, bar ve restoranlarda daha fazla yüksek frekanslarda toplama yaparak fazla cama ulaşacağız. Türkiye’de camın yüzde 10'u toplanıyor. Marmaris'te hedefimiz yüzde 80'lerin üzerine çıkmak. Buradaki başarı örnek nitelikte olacaktır. Çevre Bakanlığımız buradaki projeyi de yakından takip ediyor. Otellerde de personel eğitiminin yanı sıra uygun ekipmanla atıkları kaynağında ayırıp alacağız." dedi. Şişe Cam Holding Çevre Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Bekçi de Türkiye genelinde geri dönüşümle ilgili 300 bin çocuğa eğitim verdiklerini vurguladı.Türkiye'de 900 bin ton camın her sene çöpe gittiğini anlatan Bekçi, bunun ekonomiye büyük değeri olduğunu bildirdi.Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ise çevrenin ve doğanın korunmasının belediyenin öncelikli işleri arasında yer aldığını söyledi.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir Marmaris bırakmak için doğayı korumanın en önemli görev olduğuna işaret eden Acar, "Marmaris çevreci bir halka sahip. Geri dönüşümde de temiz bir kent olduğumuz gibi kendimizi göstermek istiyoruz. Halkımızın yanında işletmelere önemli görev ve sorumluluk düşüyor. Her yıl milyona yakın insanı ağırladığımız kentimizde geri dönüşümde otel, kafe, bar ve restoranların geri dönüşümde yüzde 100'ü yakalamasını hedefliyoruz." diye konuştu.