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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1,1.5 lira olacak

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1,1.5 lira olacak

Patates ve soğanlardan görüntü

Sosyal Medya Televizyon A Haber Ekolojik Küresel Isınma 

-Soğanların seçilmesi
-Fazlı top ile röportaj
-Paketlenmesi
-Salih Ercan ile röportaj
-Kamyona yüklenmesi
-Detay

( KOCAELİ -ÖZEL-HD) "15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1,1.5 lira olacak"- Salih Ercan: "Bu işin bu noktaya gelmesindeki birinci etken ekolojik denge ile küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile alakalı bir sorun"- Toptancı Fazlı Top: “Aracılar olmasa patates soğan 10 lira olur” KOCAELİ

- Rekor seviyelere ulaşan patates ve soğan fiyatlarının 15-20 gün içerisinde 1, 1.5 lira seviyelerine ineceğini söyleyen toptancılar, depolandığını için değil, ürün olmadığı için fiyatların yüksek olduğunu belirtti.
Patates ve soğan hasadı döneminde aşırı yağmur ve dolunun yapması ile birlikte ekilen ürünlerin bir çoğu tarlada çürüdü. Tarlada çürüyen ürünlerden geriye kalanlarını piyasanın ihtiyacını karşılamaması nedeniyle fiyatlar tavan yaptı. Yine geçen patates ve soğan para etmeyince çiftçi bu yıl fazla ürün ekmedi. Patates ve soğanın önümüzdeki 15-20 gün içerisinde 1,1.5. liraya düşeceğini söyleyen Kocaelili toptancılar, sosyal medya üzerinden yapılan haberlerin yanlış olduğunu vurguladı. “15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1,1.5 lira olacak” Kocaeli’nin İzmit ilçesinde toptancılık yapan Fazlı Top, “Soğan şu anda bizde 5, tarlada 4.5 lira civarında. Patateste 3, 3.5 lira. Ödemiş’ten gelen mallar 3, Adana’dan gelen mallar 3.5 liraya satılıyor. Patates şuan sadece Adana ve Reyhanlı bölgesinde çıktığı için ve bol yağmurlar nedeniyle mallarda çürüme yaptı, onun için mal az üretildi. Bu yüzden fiyatlar yüksek. Önümüzdeki ayın başından itibaren patateste soğanda yarı fiyatına düşer. 5-6 bölgeden patates başlayacak. İnegöl, Afyon, Nevşehir, Niğde bu bölgelerde başladığı zaman patates kesin 1,1.5 lira arası olur. Soğan da aynı paralara iner. Millet diyor ki aracı kazanıyor. Hiç alakası yok. Aracı olmasa bu patates soğan 10 lira olur” dedi.
“Sosyal medyada haberlerde takip ettiğimiz kadarıyla çıkan haberler yanlış” 25 yıldır toptancılık yapan Salih Ercan ise “Bu sene patates soğan meselesi yanlış şeylerde konu oldu. Sosyal medyada haberlerde takip ettiğimiz kadarıyla çıkan haberler yanlış. Bu işin bu noktaya gelmesindeki birinci etken ekolojik denge ile küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile alakalı bir sorun. Sosyal medyada ve televizyon kanallarında görmüş olduğumuz o görüntüler tamamen eski görüntüler” ifadelerini kullandı.
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