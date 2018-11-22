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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
10 Milyonluk ikramiye Çerkezköy'e çıktı

10 Milyonluk ikramiye Çerkezköy'e çıktı

ŞÜKRÜ GÜL RÖPORTAJ

Çekiliş Baros Lyon Büyük İkramiye Allah 

-SAYISAL LOTO OYNANIRKEN ÇEKİM
-DIŞARIDAN ÇEKİM

( TEKİRDAĞ )- Sayısal Loto’nun talihli bayisi konuştu- “İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır” TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sayısal Loto’nun 21 Kasım 2018 tarihli çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı şanslı bayi konuştu.
Büyük ikramiyenin Çerkezköy’e çıkmasından çok mutlu olduğunu ifade eden Yenice Gıda sahibi Şükrü Gül, “İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Çerkezköy’de Sayısal Loto’nun 21 Kasım 2018 tarihli çekilişinde büyük ikramiye çıkan kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Şükrü Gül, “Büyük ikramiyenin çıktığı kupon bayimizden oynanmış. Ben de bu sabah öğrendim. Şanslı kişiye şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.
10 milyonluk ikramiye Sayısal Loto’nun 1168’inci hafta çekilişinde 22, 30, 31, 36, 39, 49 numaralarının olduğu kuponunu Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden yatıran bir kişiye 10 milyon 436 bin 198 lira 25 kuruş ikramiye isabet etti. Büyük ikramiyenin Çerkezköy’e çıkmasının ardından gözler kuponun oynandığı Barbaros Caddesi’ndeki Yenice Gıda’ya çevrildi. Kuponun bu bayide oynandığının öğrenilmesinin ardından yüzlerce vatandaş bayiye koştu. Şanslı bayi sahibi Şükrü Gül, yaptığı açıklamasında; “Sabah saatlerinden itibaren sürekli telefon çaldı. Oynayan kişinin kim olduğunu sordular. Bilmediğimi söyledim. Vatandaşlar kuponun bu bayiden oynandığını öğrenince kendileri de oynamak için bayimize geliyor. Ben kazanan kişiye hayırlı olsun diliyorum” dedi.
Kuponun Çerkezköy’e çıktığı bilgisini aldıklarında çok sevindiğini de aktaran Gül; “İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Ben kendim adına çok sevindim. Çerkezköy’e güzel bir yatırım yapılır inşallah. Hem Çerkezköy’ümüze, hem ülkemize hem de kuponu oynayan şanslı kişiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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