Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
'1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya'yı tercih ediyor' - ANTALYA

'1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya'yı tercih ediyor' - ANTALYA

- Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko'nun konuşması - Detaylar '1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya 'yı tercih ediyor'Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Khomenko, "30 bin vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Bunlardan 8 bini Antalya 'da ikamet ediyor. Türkiye'ye bir yılda gelen 1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya 'yı tercih ediyor." dedi.
ANTALYA (AA) - Ukrayna'nın bağımsızlığının 28. yıl dönümü, Antalya 'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Ukrayna Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlamasına katılımın yüksek olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Khomenko, iki ülke arasında dostça ilişkiler olduğunu belirterek, "Türkiye'de binlerce Ukrayna vatandaşı yaşadığı gibi, Ukrayna'da da binlerce Türk vatandaşı yaşıyor. "dedi.
"1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya 'da"Türkiye'de yerleşik, 30 bin Ukrayna vatandaşı bulunduğunu ifade eden Khomenko, "30 bin vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Bunlardan 8 bini Antalya 'da ikamet ediyor. Türkiye'ye bir yılda gelen 1,5 milyon Ukraynalı turistten 700 bini Antalya 'yı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Ukrayna'yı güler yüzlü, barışçıl, sevecen bir ülke olarak bildiklerini, Ukraynalılarla şehri paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Saygı Duruşu Lyon Bild 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı