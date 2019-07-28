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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yakıt parası bitince pilot yolculardan para istedi

Yakıt parası bitince pilot yolculardan para istedi

Irak Havayollarına ait yolcu uçağı, yakıt parasını ödemediği için Tunus havalimanı yetkilileri tarafından uçuşuna izin verilmedi. Uçağın pilotu ise yolcuğu yapmak için yolculardan aralarında 3 bin dolar toplamalarını istedi. Irak Havayollarına ait yolcu uçağı, yakıt borcunu ödeyemeyince Tunus Kartaca Havalimanı güvenlik elemanları tarafından kalkışı yasaklandı. Olayı cep telefonuyla kaydeden Iraklı yolcuların birisi, uçağın seferi yasaklanmasının nedeni yakıt parasının ödenmediğinden dolayı olduğunu belirterek, uçağın pilotu yolculuğun devam etmesi için yolculardan aralarında 3 bin dolar toplamalarını istediğini söyledi.

Yolcu Uçağı Bild Dolar Leman Cep Telefonu 


Parayı toplamayan yolcular uçuşun yasağının kaldırılması ve sorunun çözülmesini yerlerde oturarak bekledi. Irak Havayolları Şirketi konuyla ilgili açıklama yapmazken, Tunus ' un Bağdat Büyükelçiliği tarafından açıklama yapıldı. Büyükelçilik yaptığı açıklamada uçağın havalimanı tarafından alıkoyulmadığı ancak pilotun yakıt parasını ödemeyi geciktirmesinden kaynaklandığını söyledi.

Açıklamada Tunuslu havalimanı yetkilileri, Irak ' ın Tunus Büyükelçiliği ile koordine sağlayarak gereken parayı ödenmesi ardından uçağın seferini yaptığını bildirildi.

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