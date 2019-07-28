Yakıt parası bitince pilot yolculardan para istedi



Parayı toplamayan yolcular uçuşun yasağının kaldırılması ve sorunun çözülmesini yerlerde oturarak bekledi. Irak Havayolları Şirketi konuyla ilgili açıklama yapmazken, Tunus ' un Bağdat Büyükelçiliği tarafından açıklama yapıldı. Büyükelçilik yaptığı açıklamada uçağın havalimanı tarafından alıkoyulmadığı ancak pilotun yakıt parasını ödemeyi geciktirmesinden kaynaklandığını söyledi.



Açıklamada Tunuslu havalimanı yetkilileri, Irak ' ın Tunus Büyükelçiliği ile koordine sağlayarak gereken parayı ödenmesi ardından uçağın seferini yaptığını bildirildi.



