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25 Haziran 2017 Pazar günü yayınlandı
Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz Haberi

Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz Haberi

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş ve FETÖ'nün firari tetikçisi Can Dündar'ı kanatları altına alan terör sevici Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berbeoğlu için başlattığı sözde adalet yürüyüşüne destek verirken CHP'nin kardeşleri olduğunu hatırlattı.

Can Dündar Selahattin Demirtaş Türkiye Avrupa Parlamentosu Kemal Kılıçdaroğlu 

Can Dündar Hakkında
Can Dündar (d. 16 Haziran 1961, Ankara) araştırmacı, gazeteci ve belgesel yapımcısı. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde gerçekleştirdi. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1979'dan itibaren sırasıyla Yankı, Hürriyet, Nokta, Haftaya Bakış, Söz ve Tempo'da çalıştı. 1986'da İngiltere'de London School of Journalism'i bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bili...
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Selahattin Demirtaş Hakkında
Selahattin Demirtaş 1973 yılında Diyarbakır’da doğdu, ilkokul ve liseyi burada bitirdi. Lise sonrasında 9 Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda okumaya hak kazanan Demirtaş, iki yıl okuduğu bu bölümden politik gerekçeler nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Ardından bir kez daha girdiği üniversite yerleştirme sınavında Ankara Üniversite Hukuk Fakültesi’nde okumaya hak kazandı ve başkente taşındı. Hukuk Fakültesi’nden mez...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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