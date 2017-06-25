Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz

Can Dündar Hakkında

Can Dündar (d. 16 Haziran 1961, Ankara) araştırmacı, gazeteci ve belgesel yapımcısı. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde gerçekleştirdi. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1979'dan itibaren sırasıyla Yankı, Hürriyet, Nokta, Haftaya Bakış, Söz ve Tempo'da çalıştı. 1986'da İngiltere'de London School of Journalism'i bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bili...

devamı Can Dündar (d. 16 Haziran 1961, Ankara) araştırmacı, gazeteci ve belgesel yapımcısı. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde gerçekleştirdi. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1979'dan itibaren sırasıyla Yankı, Hürriyet, Nokta, Haftaya Bakış, Söz ve Tempo'da çalıştı. 1986'da İngiltere'de London School of Journalism'i bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bili...

Selahattin Demirtaş Hakkında

Selahattin Demirtaş 1973 yılında Diyarbakır’da doğdu, ilkokul ve liseyi burada bitirdi. Lise sonrasında 9 Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda okumaya hak kazanan Demirtaş, iki yıl okuduğu bu bölümden politik gerekçeler nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Ardından bir kez daha girdiği üniversite yerleştirme sınavında Ankara Üniversite Hukuk Fakültesi’nde okumaya hak kazandı ve başkente taşındı. Hukuk Fakültesi’nden mez...

devamı Selahattin Demirtaş 1973 yılında Diyarbakır’da doğdu, ilkokul ve liseyi burada bitirdi. Lise sonrasında 9 Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda okumaya hak kazanan Demirtaş, iki yıl okuduğu bu bölümden politik gerekçeler nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Ardından bir kez daha girdiği üniversite yerleştirme sınavında Ankara Üniversite Hukuk Fakültesi’nde okumaya hak kazandı ve başkente taşındı. Hukuk Fakültesi’nden mez...