İsrail'de virüs nedeniyle 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilanı



Netanyahu, ülkesinde korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. Halka seslenen Netanyahu, ' evinizde kalın ' çağrısında bulunarak, hükümetin virüs nedeniyle acil durum ilanını onaylayacağını açıkladı.

Vatandaşların sadece market ve eczane için dışarı çıkabileceği belirtildi. Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 677'ye yükseldiği kaydedildi.



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