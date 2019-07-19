- İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı
İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump ' ın Hürmüz Boğazı'nda düşürdüklerini söylediği insansız hava aracının görüntüsünü yayınladı. Devrim Muhafızları yayınladığı bildiride, İran ' a ait bir İHA ' nın ABD tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamanın doğru olmadığını belirterek, söz konusu İHA ' nın görevini tamamladıktan sonra başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını duyurmuştu. Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Trump ' ın Hürmüz Boğazı'nda düşürdüklerini açıkladığı İHA ' nın görüntülerini yayınlayarak, insansız hava aracının ABD ' ye ait USS Boxser gemisinden görüntü aldığını ve başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi ve Genelkurmay Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD ' nin Hürmüz Boğazı'nda İran ' a ait İHA ' yı düşürdük şeklindeki açıklamalarını yalanlamış ve İHA ' nın başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını açıklamıştı.
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