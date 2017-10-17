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17 Ekim 2017 Salı günü yayınlandı
Iraklı askerler sözde 'Kürdistan' bayrağını indirdi

Iraklı askerler sözde 'Kürdistan' bayrağını indirdi

Kerkük İl Meclisi'ndeki ' Kürdistan ' bayrağı Iraklı güçler tarafından indirildi. O anlar Irak ordusu askerleri tarafından görüntülendi...

Kerkük Barzani Irak 


Gün boyunca Irak ordusunun ilerleyişi sürmüş ve akşam saatlerinde tüm Kerkük ' te kontrol sağlanmıştı. Peşmerge güçleri ise karşı koymadan Erbil ' e çekilerek Kerkük ' ü boşaltmıştı.

Barzani güçlerinin boşalttığı şehirde Barzani fotoğraflarının olduğu billboardlar yıkılırken, ' Kürdistan ' bayrağı da indirildi.

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