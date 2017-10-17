Iraklı askerler sözde 'Kürdistan' bayrağını indirdi



Gün boyunca Irak ordusunun ilerleyişi sürmüş ve akşam saatlerinde tüm Kerkük ' te kontrol sağlanmıştı. Peşmerge güçleri ise karşı koymadan Erbil ' e çekilerek Kerkük ' ü boşaltmıştı.



Barzani güçlerinin boşalttığı şehirde Barzani fotoğraflarının olduğu billboardlar yıkılırken, ' Kürdistan ' bayrağı da indirildi.



