- İngiltere’yi vuran sel havadan görüntülendi

İngiltere ' nin Kuzey Yorkshire bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin bilançosu havadan görüntülendi. İngiltere ' nin Kuzey Yorkshire bölgesinde dün etkili olan yoğun yağış sonucu sel felaketi meydana geldi. Aniden bastıran ve bir ayda düşmesi gereken tüm yağışı 4 saate bırakan hava sonucu köprüler çöktü, yollar kapandı, derler taştı. Bölgeden meydana gelen felaketin sonuçları ise havadan çekilen görüntüler ile bir kez daha ortaya çıktı.
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