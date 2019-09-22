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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Hong Kong’da sokaklar alev alev

Hong Kong’da sokaklar alev alev

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler protestolar devam ederken, protestocular çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Tren İstasyonu Polis Merkezi Metro İstasyonu Göz Yaşartıcı Gaz Yangına Müdahale 


Hong Kong ' da suçluların Çin ' e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekilmesine rağmen protestolar devam ediyor. Gün içerisinde AVM basan göstericiler sokak ortasında çöp, sandalye ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz müdahale ederken, polis merkezinden yapılan anonsla eylemcilere polis ve polis merkezini lazer ile taciz etmemeleri uyarısı yapıldı. Gün içerisinde gerçekleştirilen eylemlerde protestocuları Sha Tin ' de tren istasyonundaki güvenlik kameralarını ve bilet gişelerini parçaladı. Tsing Yi ' deki metro istasyonunda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.
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