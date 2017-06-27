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27 Haziran 2017 Salı günü yayınlandı
Bosna Savaşı'nın şehitleri anıldı

Bosna Savaşı'nın şehitleri anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ve ülkenin güneyindeki Mostar şehirlerinde, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nın ardından ' Şehitler Günü ' ilan edilen Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde anma töreni yapıldı.Başkentteki Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in mezarı başında düzenlenen törene, çok sayıda devlet temsilcisi ve şehit yakını katıldı. Tören kapsamında, İzzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakıldı, şehitler için dua edildi.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi ve merhum cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in oğlu Bakir İzzetbegoviç, burada yaptığı açıklamada, ülkeleri için canlarını feda eden şehitlerin her zaman hatırlanması gerektiğini belirterek, ' Aralarından bazılarını kişisel olarak tanırdım. Şehitlerimiz, savaş zamanında kendi istekleri doğrultusunda vatanları için mücadele eden iyi insanlardı. ' dedi.Bosna Hersek'in geleceği için mücadele veren şehitlerin anısına çalışmaya devam edilmesi gerektiğine işaret eden İzzetbegoviç, Bosna Hersek'in her karış toprağının güvenliği, vatandaşlarının refahı ve gelişimi, ülkenin gurur duyulacak bir seviyeye getirilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.Tören kapsamında ayrıca şehitlerin anısına başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde hatim duası okundu.- ' Şehitler ölmez ' Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da da ' Şehitler Günü ' dolayısıyla Mostar Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.Mostar Müftüsü Salem Dedovic, törende yaptığı konuşmada, şehit mezarlarının her zaman sonu olan bir dünyayı anımsattığını dile getirerek, ' Şehit mezarları ve diğer tüm mezarlar insanların dünyevi varlıklar olarak son geleceği yerler. Ardından bizler Allah'ın önünde yeniden dirileceğimize inanıyoruz. ' diye konuştu.İnsan hayatında hatırlanmanın ve akılda kalmanın önemine dikkati çeken Dedovic, bu değerlerin, insanı varoluş nedenine götürdüğünü sözlerine ekledi.Mostar Başimamı Suljo Cikotic de vatanı için hayatını kaybeden şehitlerin hiçbir zaman ölmediğini, ruhlarının her zaman yaşamaya devam ettiğini belirterek, ' Şehitler ölmez. Özgürlük, ayakta kalma, aile, insan hakları ve medeniyet için mücadele veren şehitler savaştıkları tüm bu değerler korunmaya devam ettikçe yaşamayı sürdürür. ' ifadelerini kullandı.Bosna Hersek İslam Birliği tarafından 1995 yılında Ramazan Bayramı'nın ikinci günü ' Şehitler Günü ' ilan edilmişti.

Şehitler Günü Devlet Başkanlığı Ramazan Bayramı İslam Birliği Bakir İzzetbegoviç 

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