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31 Ekim 2017 Salı günü yayınlandı
Barzani sınır kapıları devrediyor

Barzani sınır kapıları devrediyor

Habur Sınır kapısının karşısında bulunan peşmergenin kontrolündeki Halil İbrahim sınır kapısı Irak merkezi yönetimine teslim ediliyor. Devir teslim töreninde Irak Genelkurmay Başkanı ve 2.nci Ordu Komutanı hazır bulunuyor.

Habur Sınır Kapısı Sınır Kapısı Barzani Genelkurmay 


Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı.

TÜRK VE IRAK ASKERİ İLERLİYOR

Siren sesleri eşliğinde iki ülke askerleri zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı'na doğru yöneldi.

Askerler Türk ve Irak bayrakları ile Halil İbrahim Sınır Kapısı'na ilerleyişini sürdürüyor.
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