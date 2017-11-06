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06 Kasım 2017 Pazartesi günü yayınlandı
ABD'de Kiliseye silahlı saldırı! Olay yerinden son bilgiler
ABD'nin Teksas eyaletinde, kiliseye giren bir kişi ibadet eden insanlara ateş açtı.
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Yerel kaynaklar, First Baptist Church of Sutherland Springs Kilisesine yapılan saldırıda en az 27 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını açıkladı.
Saldırı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırganın ise vurularak öldürüldüğü öğrenildi.