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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- 300 kiloluk obez adam askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

- 300 kiloluk obez adam askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Pakistan ' ın Sadiqabad kentinde 300 kiloluk bir obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor kentindeki hastaneye kaldırıldı. Pakistan ' ın Pencap eyaletindeki Sadiqabad şehrinde yaşayan Nur Hasan isimli 300 kilo ağırlığındaki obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor şehir merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı. Hasan ' ın kilosu sebebi ile normal yollar kullanılarak hastaneye kaldırılamayacağının sosyal medyada yayılması üzerine Pakistan ordusu harekete geçti. Görevli askerler Hasan ' ı almak için bölgeye askeri helikopter gönderirken, obezite hastasının evden çıkabilmesi için evin bir dış duvarı yıkıldı.

Sosyal Medya Askeri Helikopter Obezite Harekete Geç Helikopter 

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