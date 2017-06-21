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21 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması: Mustafa Altın Bakara Süresi (284-286)

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması: Mustafa Altın Bakara Süresi (284-286)

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması hafta finali: Mustafa Altın, Bakara Süresi 284 ~ 286 ayetleri.

Ramazan Ayı Kur'an-ı Kerim Kuran Dersi Allah Mustafa Altın 


284. Ayet: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah ' ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah ' ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

285. Ayet: Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü ' minler de (iman ettiler). Her biri; Allah ' a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

286. Ayet: Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

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