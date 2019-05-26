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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kocaeli ' nin Gebze ilçesinde yol verme sebebi yüzünden iki sürücü arasında çıkan silahlı kavga ölümle sonuçlandı. Olay, Kocaeli ' nin Genze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi ' nde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre 41 H 6444 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Okur (22) ile 41 SD 149 plakalı otomobil sürücüsü Sertaş Demir arasında yol verme sebebi ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında tabancasını çıkartan Demir, Okur ' a ateş etti. Demir ' in tabancasından ateşlenen kurşunun kafasına isabet etmesi sonucunda Okur ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okur, Gebze ' de bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, Demir ise aracı da bekleyerek olay yerine intikal eden polis ekiplerine teslim oldu. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Okur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Okur ' un cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan Demir polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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