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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı adamın öldüğünü çobanlar fark etti

Yaşlı adamın öldüğünü çobanlar fark etti

Antalya ' nın Akseki ilçesinde 81 yaşındaki motosiklet sürücüsü yol ortasında ölü olarak bulundu. Seyir halindeyken kalp krizi geçirerek tek taraflı kaza geçirdiği tahmin edilen yaşlı adamın, yola çıkmadan önce çevredekilere son sözünün ' Buralarda durmam, köye gideceğim ' dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya - Konya İl sınırında bulunan Akseki ilçesine bağlı Dipsizgöl mevkiinde, devrilmiş bir motosiklet ile yolda bir şahsın hareketsiz yattığını gören çobanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ' ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, isminin Kadir Taşlı olduğu öğrenilen 81 yaşındaki yaşlı adamın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Kask takmadığı belirtilen Taşlı ' nın tek taraflı kaza geçirdiği ve ardından yaşamını kaybettiği ileri sürülürken, yaşlı adamın Konya ' nın Bozkır ilçesi Sorkun Köyü ' ne gitmekte olduğu ve yola çıkmadan önce de çevresindekilere, ' buralarda duramam, köye gideceğim ' dediği öğrenildi. Yaşlı adamın sürüş halindeyken kalp krizi geçirdiği ihtimali de değerlendirilirken, cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Söz Kalp Krizi Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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