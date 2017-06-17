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17 Haziran 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Yaşlı adamın genç kızı otobüste tacizi kamerada!

Yaşlı adamın genç kızı otobüste tacizi kamerada!

İstanbul'da yaşlı adamın genç kızı otobüste tacizi kamerada! Kadıköy'de genç kız kendisini taciz eden yaşlı adamı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, büyük tepki çekti. Kadıköy-Tepeüstü seferini yapan otobüse binen genç kız yaşlı bir adam tarafından otobüste taciz edildi.Taciz edilen genç kız bu anları cep telefonuyla kaydetti. Yaşlı adama, ' Ne yapıyorsun amca ' deyince yaşlı adam hızla otobüsten indi.Genç kız ,kendisini taciz eden adamı kaydetti. Bu görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki gördü.

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