İstanbul'da yaşlı adamın genç kızı otobüste tacizi kamerada! Kadıköy'de genç kız kendisini taciz eden yaşlı adamı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, büyük tepki çekti. Kadıköy-Tepeüstü seferini yapan otobüse binen genç kız yaşlı bir adam tarafından otobüste taciz edildi.Taciz edilen genç kız bu anları cep telefonuyla kaydetti. Yaşlı adama, ' Ne yapıyorsun amca ' deyince yaşlı adam hızla otobüsten indi.Genç kız ,kendisini taciz eden adamı kaydetti. Bu görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki gördü.