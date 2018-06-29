Yaramaz çocuk parmağını civata somununa sıkıştırdı



Aile bireyleri de somunu çıkartamayınca çareyi hastaneye gitmekte buldu. Sincik ' ten Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Muhammet Emin Kaya, acil servis görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor somunu çıkartmak için aileyi itfaiye ekiplerine yönlendirdi. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gelen Muhammet Emin Kaya ' nın parmağındaki cıvata somununu çıkartmak için çalışma başlattı. Moraran ve şişen parmaktan somunu çıkartmak kolay olmadı. İp tekniği ile dakikalarca uğraşan itfaiye ekibinin çalışması esnasında küçük çocuk göz yaşlarına hakim olamadı. Uzun süren çalışmanın sonunda cıvata somunu çıkartıldı. Küçük çocuğun gözlerinde göz yaşı yerini mutluluğa bıraktı. Muhammet Emin Kaya ' nın ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, itfaiyeden ayrıldı.

