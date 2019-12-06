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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Yangın sonrasında iki kız kardeşten geriye sadece oyuncakları kaldı

Yangın sonrasında iki kız kardeşten geriye sadece oyuncakları kaldı

- Kayseri ' nin Yahyalı ilçesinde bir evde elektrik sobasından dolayı çıkan yangında 3 ve 2 yaşlarındaki kız kardeşler dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Elektrik Sobası Alışveriş Küçük Çocuk Kız Kardeş Sağlık Ekipleri 


Olayın ardından çocukların evde oynadığı oyuncakları geride kaldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri ' nin Yahyalı ilçesine bağlı Seydili Mahallesi Seyitgazi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana gelen olayda Kader A. (22), kızları 3 yaşındaki Zeynep ve 2 yaşındaki Zehra ' yı evde bırakarak alışverişe gitti. Bu sırada evde açık bırakılan elektrikli soba devrildi. Sobanın devrilmesiyle birlikte evde yangın çıktı. Anne Kader A., eve gelince pencereden duman çıktığını gördü. Kader A.'nın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri dumandan zehirlenen Zeynep ve Zehra ' yı Yahyalı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Küçük kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geriye sadece oyuncakları kaldı Yangının çıktığı evin etrafı polis şeridi ile kapatılırken, evin içini İHA görüntüledi. Yoğun isin olduğu evde, küçük çocukların oynadığı oyuncuklarda görenlerin yüreğini burktu.
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