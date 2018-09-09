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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Yamaçta mahsur kalan genç böyle kurtarıldı

Yamaçta mahsur kalan genç böyle kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde adrenalin tutkunu bir genç tırmandığı 30 metrelik yamaçta mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur Kaldı Jandarma Adrenalin Tutkunu Kurtarma Ekibi Adrenalin 


Edinilen bilgilere göre, Mesudiye mahallesinde ikamet eden Ahmet Karaca, Hamza Yiğit, Kamil Atmaca ve Hüseyin Pamuk isimli gençler, motosikletler ile İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi üzerindeki bölgeye giderek, piknik yaptılar. Yolun kenarındaki yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki yamaca tırmanan gençlerden üçü yaklaşık 25 metre tırmandıktan sonra zirveye ulaşmaya metreler kala vazgeçip geri indi. Ahmet Karaca isimli genç ayaklarının kayması üzerine geri inemeyerek tırmandığı yerde mahsur kaldı. Karaca'nın mahsur kalması üzerine durum itfaiye ve jandarmaya bildirildi.
Olay yerine gelen İnegöl itfaiyesi arama kurtarma ekibi, halat yardımı ile gencin yanına indi. Beline ip bağlanan genç itfaiye görevlisinin nezaretinde yamacın tepesine çıkartıldı. Kurtarılan Ahmet Karaca ' Eğlenmek amacıyla arkadaşlar olarak yamaca çıktık. Ayaklarım kaydığını için inemedim. Arkadaşlarım itfaiyeye haber verdiler. Bir daha asla böyle bir şey yapmam ' dedi.

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