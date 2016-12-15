Ünlü yazar Beyoğlu'nda öldürüldü



Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Ömeravni Mahallesi İnebolu Çıkmazı Saadet Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakini bir kişi silah sesi duyması üzerine üst katlardan aşağı indi. Bu sırada bir kişinin koşarak kaçtığını gören apartman sakini, yerde vurulmuş halde Beki İkala Erikli'nin yerde hareketsiz bir şekilde görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Erikli'nin hayatını kaybettiği belirledi.



Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

