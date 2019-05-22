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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Teslim olan terörist yer gösterdi, Eren Bülbül'ün evinden çalınan erzaklar depoda bulundu

Teslim olan terörist yer gösterdi, Eren Bülbül'ün evinden çalınan erzaklar depoda bulundu

Giresun ' un Espiye ilçesine bağlı Seydi köyü yaylası kırsalında 5 gün önce güvenlik güçlerine teslim olan İranlı ' Kawa ' kod adlı Behrüz Düdükkanlı adlı teröristin yer göstermeleri sonucunda Trabzon ' un Maçka ilçesi kırsalında 1 sığınak ile 4 depo bulundu.

Güvenlik Görevlisi Güvenlik Güçleri Ormanlı Terör Örgütü Teröristler 


Depolarda 2 yıl önce Eren Bülbül ' ün şehit edildiği gün evinden çalınan erzaklar da bulundu. Teslim olmasının ardından PKK ' lı teröristin 5 gündür Karadeniz Yaylaları ' ndaki sığınakları tek tek gösterdiği, son olarak Trabzon ' un Maçka ilçesi kırsalına getirilerek burada kullandıkları sığınık ve depoların yerlerini güvenlik güçlerine gösterdiği öğrenildi. Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince 15 Mayıs Çarşamba günü başlatılan ' Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Hilmi Özer Operasyonu ' kapsamındaki arama tarama faaliyeti sırasında Giresun ' un Espiye ilçesi ilçenin Seydi köyü yaylasında 17 Mayıs günü bölücü terör örgütü üyesi ' Kawa ' kod adlı Behrüz Düdükkanlı (29) teslim olmuştu. İlk sorgusunda, kışı ormanlık arazide geçirdiğini, örgüt tarafından yalnız bırakıldığını ifade eden PKK ' lı Düdükkanlı, hasta olduğunu, zor arazi şartlarına dayanamadığı ve örgütten de kendilerine lojistik destek gelmeyince teslim olma kararını aldığını söylediği öğrenilmişti. Örgüt içinde ' Cudi Zaza ' kod adlı PKK ' lı Mehmet Yakışır ' ın grubundan yer aldığı belirlenen teröristin Trabzon ' un Maçka ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ' in şehit edilmesi olayları dahil 5 yıldır bölgede toplam 12 sivil ve güvenlik görevlisinin şehit edildiği tüm silahlı eylemlerde yer aldığı belirlendi. Örgüte büyük darbe 5 yıl boyunca Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Tokat ve Ordu kırsalında kullandıkları tüm sığınakların yerini bilen Düdükkanlı ' nın son olarak Trabzon ' un Maçka ilçesi kırsalında yer göstermesi sonucu 1 sığınak ile 4 deponun bulunduğu ve bu depolarda 2 yıl önce Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ' in şehit edildiği gün Eren Bülbül ' ün köydeki evinden çalınan erzakların da bulunduğu kaydedildi. 5 gündür Giresun ve Trabzon kırsalında yaptığı yer göstermelerinde toplam 12 sığınak ve deponun yerini güvenlik güçlerine bildirdiği, bu depo ve sığınakların imha edildiği kaydedildi. (ÖS-SÖ-Y)
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