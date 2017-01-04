Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
4 Ocak 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Teröristin evden çıktığı görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belirlendi.
Polis tarafından her yerde aranan zanlının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Zeytinburnu'nda güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde zanlı, saat 22.49'da evinden çıkıyor.
Sokakta bir süre dolaşan zanlı, daha sonra ortadan kayboluyor. Yeni yıla kısa bir süre kameralara yansıyan zanlı, bu kayıtların ardından taksi ile Ortaköy'e giderek saldırıyı gerçekleştiriyor.