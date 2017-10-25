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25 Ekim 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ'dan acı haber geldi! Askeri araç sel sularına kapıldı..

Tekirdağ'dan acı haber geldi! Askeri araç sel sularına kapıldı..

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ergene Çayı'nın kolu Galata Deresi taştı.

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Edinilen bilgiye göre, Pazarcık Mahallesi Kiremithane yolu üzerindeki köprüde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yola çıkan ve 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı olduğu öğrenilen askeri araç, sele kapıldı.



Olay yerinden alınan ilk bilgiye göre, araçta bulunan ve sele kapılan 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaştan 6'sı jandarma, polis ve askeri görevlilerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay yerine giden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 'Toplam 4 asker, 2 polis ve 1 sivil araçla sele kapılıyor. 6'sı kurtarıldı, bir askerimizin de arama çalışmaları devam ediyor' dedi.

Şiddetli yağışın devam ettiği bölgede AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
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