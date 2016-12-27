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27 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Tecavüzcü vahşeti kamerada

Tecavüzcü vahşeti kamerada

Şişli'de tecavüz vahşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kıza saldıran zanlı, kaldırarak caminin bahçesine atıyor.

Moğolistan İstanbul Üniversitesi 


Şişli'de 23 Aralık günü meydana gelen olayda İstanbul Üniversitesi ' nde (İÜ) erasmus öğrencisi olarak öğrenim gören 22 yaşındaki A.Ç., Moğolistan uyruklu T.B.E.'nin cinsel saldırısına uğramıştı. Genç kızı cami bahçesine atan zanlı, karanlık bir köşede tecavüz etmişti.

Şişli'de yaşanan tecavüz vahşetinin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde Moğolistan uyruklu zanlı, genç kızı takip ediyor. Bir süre sonra kıza yaklaşan zanlı, yere yatırıyor. Yaşanan boğuşmanın ardından zanlı kızı alarak sokakta bulunan caminin bahçesine atıyor.

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