Taksicilerin Arap turistlere saldırısı kamerada İzle



- Taksim ' de otellerin olduğu bölgeye taksiyle gelen Arap turistler, fazla para istediğini iddia ettikleri şoföre tepki gösterince bir grup taksicinin saldırısına uğradı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suudi Arabistan uyruklu turistler, akşam saatlerinde uçaktan inerek havalimanında taksiye bindi. Bir süre sonra Talimhane bölgesindeki otellerine varan turistler araçtan indi. O esnada taksi şoförü turistlerden ücreti istedi. Ancak ücretin kabarık olduğunu iddia eden turistler, şoföre tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan diğer taksi şoförleri de olay yerine geldi. Çıkan kavgada turistler taksiciler tarafından darp edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde taksici Arap turiste saldırıyor.

