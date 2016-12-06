Suriyeli kadın tekerlekli sandalyede öldü



Başından geçenleri anlatan baba Ebu Muhammed Halebi, muhaliflerin kontrolündeki bölgeyi havadan bombalayan rejimin, evlerini ve sokaklarını enkaza çevirdiğini, bu sırada insanların çevreye dağıldığını söyledi.



Kargaşa sırasında 7 çocuğunu kaybettiklerini ve nerede olduklarını bilmediğini söyleyen baba Halebi, fenalaşan eşine doktor bulduktan sonra dönüp çocuklarını arayacağını belirtti.



Halebi, eşinin uzun süredir hasta ve tekerli sandalyeye bağlı olduğunu, kuşatma nedeniyle tedavi ve ilaç temin edemediklerini anlatarak, bilincini yitiren Sabah'a acilen doktor bulmak zorunda olduğunu dile getirdi.



Eşi Sabah'ı bir tekerlekli sandalyeye yerleştirerek mahallesinden çıkartan Halebi, çevrede gördüğü kimselerden birinin doktor bulup getirme sözü verdiği için beklemeye başladıklarını söyledi.



Ancak AA muhabirinin çekimi tamamlamasından yarım saat sonra anne Sabah, son nefesini verdi.

