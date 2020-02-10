Şüpheli araçtan 6 kilogram bonzai çıktı

Bilecik ' in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonda 6 kilogram bonzai ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bozüyük ' te takip edilen 34 plakalı şüpheli bir araca operasyon düzenlendi.
Araç içerisinde yapılan aramalar sonucunda 6 kilogram Bonzai maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.K. isimli şahıs hakkında ise ' Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ' suçundan yasal işlem başlatılarak Bilecik Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Şüpheli H.K. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (İC-
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