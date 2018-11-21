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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi’de sokak ortasında gasp dehşeti kamerada İzle

Sultangazi’de sokak ortasında gasp dehşeti kamerada İzle

Sultangazi ' de, yolda arkadaşı ile birlikte yürüyen bir kişi, arkadan yaklaşan 3 kişi tarafından zorla gasp edildi.

Polis Akalan Kamera Urus Cep Telefonu 


Güvenlik kameralarına da yansıyan gasp olayı ile ilgili 1 ' i çocuk 3 şüpheli yakalandı. Olay, 17 Kasım ' da Cebeci Mahallesi 2548 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta arkadaşı işle birlikte yürüyen bir kişi, arkasından koşarak yaklaşan 3 kişi tarafından zorla 350 lira para ile cep telefonu gasp edildi. Gaspçılar, olayın ardından adı açıklanmayan genç ile yanındaki arkadaşını tehdit ederek hızla uzaklaştı. Gaspa uğrayan genç, polise şikayette bulundu. Suç duyurusu üzerine bölgede çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganların eşkallerini güvenlik kamera kayıtlarından tespit etti. Olayın failleri oldukları ileri sürülen B.E. (19), G.Y. (18) ve yaşı 18 ' den küçük İ.A. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Kasım ' da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan gasp olayı çevrede bulunan güvenlik kamera da yansıdı. Görüntülerde üç şüpheli, bir kişinin yanına yaklaşarak etrafını sarıyor. Daha sonra gasp olayının gerçekleştirildiği sanılıyor.
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