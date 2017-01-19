Sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada!



Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.



İki araçtan inen 3 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen polis, söz konusu olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Cadde üzerindeki silahlı kavga bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı.



Görüntülere göre, hareket halindeyken caddede duran 16 AG 035 plakalı hafif ticari araçtan inen kişi, arkadan gelen 16 V 1787 plakalı otomobilden inen şahısa silahla ateş açıyor.



Otomobilde bulunan diğer kişi de indikten sonra 3 şahıs, ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş açıyor. Otomobil çevresinde yaşanan koşuşturmayla biri pompalı tüfek diğer ikisinin silahla yakın mesafeden ateş ettiği kavgada yaralanan olmuyor.



Ticari araçtan inen başka bir kişinin sözlü müdahale etmesiyle kavga aniden sona eriyor. Kavgaya karışanlar araçlarına binip olay yerinden ayrılıyor.



