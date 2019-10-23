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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Bursa İnegöl Alanyurt yolunda meydana gelen olayda iki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Akalan Irak 


Alınan bilgiye göre; Yol üzerinde karşılaşan Onur T., ile Muhammed A. (23) arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Kısa süre tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgada İddiaya göre Onur T., yanında bulunan bıçakla Muhammed A'yı karın boşluğundan bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar kanlar içerisinde yerde yatan yaralıya müdahale ederek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi getirdi. Yaralı burada tedavi altına alınırken; kaçan şüpheli ise emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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