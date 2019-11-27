Şişli’de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi’nin katil zanlısı yakalandı

Şişli ' de öldürülen Mesut Mevlevi ' nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Şişli ' de 14 Kasım gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi ' nin katil zanlısı A.K. MİT ve Emniyetin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı A.K ' nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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