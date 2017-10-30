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30 Ekim 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Sevgilisi kasiyeri oyaladı, kendi sadaka kutusunu böyle çaldı!

Sevgilisi kasiyeri oyaladı, kendi sadaka kutusunu böyle çaldı!

Adana ' da alışveriş bahanesiyle bir markete gelen genç kız kasiyeri oyalarken, erkek arkadaşı içinde 300 lira olan sadaka kutusunu çaldı.

Genç Kız Hırsızlık Zanlısı Emniyet Müdürlüğü Kadın Hırsız Polis Ekipleri 


Adana'da alışveriş bahanesiyle bir markete gelen genç kız kasiyeri oyaladı, erkek arkadaşı içinde 300 lira olan sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi&nde meydana geldi. İddiaya göre, Özgür G. (23), kız arkadaşı Sitem C. (22) ile alışveriş bahanesiyle akaryakıt istasyonu marketine geldi.

Sitem C, market görevlisini alışveriş bahanesiyle oyalayıp dikkatini dağıttı. Aldığı çikolataları yiyen genç kadın bir süre market çalışanı ile sohbet etti. Daha sonra Sitem C, görevliye bir şey sorma bahanesiyle tezgah arkasından çıkmasını sağladı. Bu esnada Özgür G. tezgah üzerindeki içerisinde 300 lira olan sadaka kutusunu alıp çantasına koydu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Market sahibi olayı fark edince polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden Özgür G.'nin kimliğini tespit etti. Kısa süre yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis Sitem C,'yi arıyor.
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